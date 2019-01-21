В Афинах протестующие напали на полицию

Акция протеста против соглашения о переименовании Македонии, которая состоялась в Афинах, завершилась массовыми беспорядками. Протестующие напали на сотрудников полиции. Сообщается, что свыше 20 стражей порядка пострадали, передает сайт "ТВ Центр".
Почти сразу после начала митинга группа молодых людей в капюшонах и противогазах отделилась от толпы протестующих и попыталась штурмом взять парламент. Часть радикалов вступили в бой с полицейскими на лестнице. Рукопашной они не ограничились – в ход пошли камни, бутылки с зажигательной смесью и банки с краской. Стражи правопорядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.
Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Певица обратилась к общественности
Супружеская жизнь пары оказалась недолгой
Она отдыхала на горнолыжном курорте
Популярные темы форума
Выскочка Яна Рудковская
Очень хочется секса
Лопырева беременна от женатого
Прилучный бил Муцениеце?
Беременна и не знаю кто отец
Цекало снова решил женится?
Избалованный ребенок
Преследует одногруппник
Соколовский решил помириться с Дакотой?
Изменил беременной жене
Рожать после 40?
Мужу не угодишь
Подарил мне сумку с распродажи
Бьет значит любит?
Жена достала беспочвенной ревностью
Забеременела от женатого
Собаки или кошки?
Постоянная головная боль
Мы несовместимы по гороскопу
Не понравился подарок
Парень берет мои деньги
Мужчина-овен
Муж не хочет брать ипотеку
Муж не следит за собой
Его друзья занимают все наше свободное время
Опоздал и не заплатил
Согласен, эта замечательная мысль придется как раз кстати
Больно ли ставить зубной имплант?
Как вам переделанные женщины?
У дочери появился первый парень