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Происшествия

В Афинах протестующие напали на полицию

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Акция протеста против соглашения о переименовании Македонии, которая состоялась в Афинах, завершилась массовыми беспорядками. Протестующие напали на сотрудников полиции. Сообщается, что свыше 20 стражей порядка пострадали, передает сайт "ТВ Центр".

Почти сразу после начала митинга группа молодых людей в капюшонах и противогазах отделилась от толпы протестующих и попыталась штурмом взять парламент. Часть радикалов вступили в бой с полицейскими на лестнице. Рукопашной они не ограничились – в ход пошли камни, бутылки с зажигательной смесью и банки с краской. Стражи правопорядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.

21 января 2019, 10:42

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