Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве

Вечером 20 января теплоход ″Бьюти″ с 96 пассажирами на борту столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Стали известны причины произошедшего. "Льдина попала в двигатель, в связи с этим было небольшое изменение курса", – цитирует "Царьград" руководителя отдела внешних связей, маркетинга и рекламы "Рэдиссон ройал" Ольгу Ткачеву. Она подчеркнула, что инцидент не помешал судну самостоятельно вернуться к причалу.
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