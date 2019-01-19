Умер легендарный КВНщик

Известный российский сатирик Семен Лившин умер с своем доме в Сан-Диего. Об этом на своей странице в Facebook сообщил поэт Валерий Хаит.
По его словам, Лившин долго боролся с болезнью, но на 80-м году жизни она его победила. По словам поэта, легендарного КВНщика всегда отличали работоспособность, трудолюбие.
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