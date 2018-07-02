В Москве грабители расстреляли жертву

В парке "Северное Тушино" на северо-западе Москвы группа из четырех злоумышленников напала на 18-летнего юношу. Молодого человека избили, а один из нападавших буквально расстрелял несчастного, произведя в него 13 выстрелов из пневматического пистолета, передает телеканал "360".
У пострадавшего похитили сотовый телефон, рюкзак, солнцезащитные очки и банковскую карту. Ущерб от ограбления оценивается в 17 тысяч рублей. Потерпевшего доставили в больницу.
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