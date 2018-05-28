Французский миллиардер Серж Дассо скончался после сердечного приступа

Во Франции в возрасте 94 лет скончался миллиардер Серж Дассо. Он умер в собственном кабинете в Париже, передает телеканал "360".
По предварительным данным, бизнесмена сразил сердечный приступ. Дассо был известен как руководитель группы компаний Dassault, которую унаследовал от отца. На его предприятиях создаются военные и гражданские самолеты.
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