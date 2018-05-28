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Происшествия

Москвичка нашла причину своей публичной измены в странных роллах

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Находчивая москвичка объявила себя жертвой сексуального насилия. Женщина таким образом пыталась оправдаться за сеанс орального секса.
прочитано 1014 раз

Заявление в полицию поступило от жительницы Москвы. Женщина объявила себя жертвой сексуального насилия. По ее словам, в заказанные суши подсыпали возбуждающее средство. Попробовав роллы, жертва не смогла контролировать свои желания и занялась оральным сексом с малознакомым мужчиной.

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Видео, на котором девушка в одном из увеселительных заведений занимается оральным сексом с мужчиной, появилось в Cети. И на беду героини попалось на глаза ее молодому человеку. Во время последовавшей сцены ревности девушка изложила душераздирающую историю.

По словам пострадавшей, в соцсетях она познакомилась с молодым мужчиной, который пригласил ее поужинать. А при встрече якобы подсыпал ей в роллы афродизиак. В результате она якобы так возбудилась, что не смогла сдержаться и вступила с новым знакомым в интимную связь.

Рассказ возлюбленной показался ее рыцарю не особенно убедительным. Молодой человек настоял, чтобы девушка написала заявление в полицию. Опытные сыщики быстро вычислили нестыковки в романтической повести. Выяснилось, что дама встречалась одновременно с двумя мужчинами, один из которых и снял пикантный фильм с ее участием, сообщает "МК".

Автор: Андрей Евлампиев28 мая 2018, 14:15

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