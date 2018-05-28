В Москве приземлился самолет с отломившимся шасси

В московском аэропорту Внуково приземлился самолет Boeing 737-500, выполнявший рейс ЮТ362 из Магнитогорска. Во время осмотра обнаружилось, что на основной стойке шасси с левой стороны отсутствует колесо – оно отломилось вместе с частью конструкции, передает Ura.ru.
На борту находились 96 пассажиров и пять членов экипажа. Во время посадки никто не пострадал.
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