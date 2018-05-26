Опубликовано видео с порванной вандалом картиной "Иван Грозный убивает сына"

Порванную вандалом в Третьяковской галерее картину "Иван Грозный убивает сына" сняли на видео. На кадрах видно, что осколки защитного стекла лежат на полу.

А на фигуре царевича – три белые крупные проплешины. В этом месте вандал бил картину стойкой, передает РЕН ТВ.

Злоумышленник уже задержан. Он объяснил сотрудникам полиции, что не собирался уничтожать шедевр. По словам мужчины, его "накрыло" после 100 граммов водки.