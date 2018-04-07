В Германии автомобиль протаранил толпу: есть жертвы

В немецком Мюнстере автомобиль въехал в группу людей. По предварительным данным, погибли три человека, более 30 получили травмы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают медики и полиция.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.