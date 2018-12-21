Известный миллиардер и меценат умер в Санкт-Петербурге

Известный петербургский бизнесмен и меценат Игорь Минаков скончался на 59-м году жизни, передает Life.ru.
Издание отмечает, что миллиардер длительное время лечился от онкологии. Состояние бизнесмена в 2016 году оценивалось в 13,5 миллиарда рублей. По некоторым данным, он с бизнес-партером контролировал до 90% рынка ритуальных услуг Северной столицы. Минаков также известен как меценат. Он поддерживал фонд, помогающий сиротам, а также учредил несколько премий для талантливых детей.
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