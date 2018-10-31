В США умер моряк российского судна

В порту Нового Орлеана в США умер член сменного экипажа российского балкера "Поморье", передает телеканал "360". Медицинского заключения о причинах смерти пока нет. Моряк заступил на службу в октябре. Сухогруз же находится в порту с мая 2018 года. На него наложен арест из-за непогашенных задолженностей. В конце августа у членов экипажа закончились контракты, и они хотели вернуться домой. Для этого судовладелец нанял сменный экипаж, однако у него возникли проблемы с визами.

