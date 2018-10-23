В кальянной знаменитого шоумена устроили поножовщину

На западе Москвы неизвестный устроил драку с применением холодного оружия. Потасовка произошла в кальянной, которая принадлежит бывшему участнику шоу "Дневник Хача" Никите Голованю.

Головань сообщил, что в результате ЧП есть раненые. Сотрудники заведения не пострадали. По предварительной информации, конфликт произошел между владельцем и посетителем. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".