В кальянной знаменитого шоумена устроили поножовщину

На западе Москвы неизвестный устроил драку с применением холодного оружия. Потасовка произошла в кальянной, которая принадлежит бывшему участнику шоу "Дневник Хача" Никите Голованю.
Головань сообщил, что в результате ЧП есть раненые. Сотрудники заведения не пострадали. По предварительной информации, конфликт произошел между владельцем и посетителем. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".
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