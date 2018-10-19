В Москве у пенсионерки украли 15 миллионов рублей

В полицию с заявлением о краже обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что с продажи двух квартир получила 15 миллионов рублей и отдала их на хранение 61-летней знакомой, которая работает в офисе "Авиа– и ж/д билеты" на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы.
Оттуда деньги были похищены вечером 17 октября, передает телеканал "360". Злоумышленник скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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