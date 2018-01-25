В багажнике протаранившего остановку в Москве джипа нашли труп

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира в Москве. Минувшей ночью джип въехал в остановку транспорта. В багажнике машины полицейские обнаружили труп.

В ночь на 25 января автомобиль Ford Explorer на высокой скорости врезался в остановку общественного транспорта в районе дома №68. Есть пострадавшие – там стояли люди в ожидании маршрутки.

Оперативники обнаружили в багажнике джипа труп. В правоохранительных органах предположили, что это тело пассажира, которого в момент столкновения отбросило в заднюю часть салона, где находится багажник.

Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, а погибшим оказался пассажир Ford Explorer. Водитель врезавшегося в остановку автомобиля, скорее всего, был в состоянии алкогольного опьянения. Данные медицинского освидетельствования пока не опубликованы.

Позже выяснилось, что у водителя джипа – криминальное прошлое. Он был осужден за угон, наносил побои человеку, угрожал убить соседку и уклонялся от уплаты алиментов.

Также появились подробности о пассажире. СМИ назвали причину смерти мужчины, тело которого было найдено в багажнике Ford Explorer. По данным некоторых источников, 38-летний Юрий З. скончался в результате кровоизлияния в мозг.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству РИА Новости подтвердили, что один человек погиб, четверо ранены. Водитель автомобиля не справился с управлением. Скорее всего, он был пьян – от медицинского освидетельствования отказался.