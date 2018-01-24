В Москве влетевший в остановку джип убил человека

В столице джип протаранил остановку. ЧП произошло на проспекте Мира в Москве, передает РИА Новости.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, один погиб. Как сообщает телеграм-канал Мэм, жертвой ДТП стал водитель джипа.
На месте работают правоохранители. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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