Следователь за $30 тысяч закрыл дело жены банкира

Следователь, который вел дело в отношении жены одного из руководителей Банка Москвы Анны Строгановой, прекратил следственные действия за взятку в 30 тысяч долларов. Обман всплыл год спустя.

Анна Строганова, супруга одного из фигурантов громкого "миллиардного" дела в отношении руководителей Банка Москвы Дмитрия Строганова, владела ювелирным магазином. Она реализовывала изделия в том числе известной марки Stephen Webster.

Бизнес-леди отправила своих сотрудниц за рубеж, но во Внуково их остановили таможенники. Они-то и обнаружили на утонченных дамах более полутора тысяч ювелирных изделий этой популярной марки. Задержанные утверждали, что украшения не предназначены для продажи, но таможня им не поверила. Вскрылось, что контрабандистки работают на Анну Строганову. Было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей. Произошла эта история в 2016 году.

В конце концов дело развалилось и было благополучно закрыто. Анна Строганова избежала судебного преследования. Но, как теперь стало известно, дело развалилось не само по себе, а усилиями следователя, который за полученную от Анны взятку в 30 тысяч долларов нашел основания для прекращения производства. Сейчас он задержан.