В США умер оскароносный режиссер

Американский режиссер-документалист Мюррэй Лернер умер в возрасте 90 лет в своем доме в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, сообщает Variety. Причиной смерти стала почечная недостаточность. По словам близких Лернера, около трех месяцев он боролся с болезнью.

В 1981 году режиссер получил "Оскар" за картину "От Моцарта до Мао: Исаак Стерн в Китае", повествующую о путешествии одного из самых известных академических музыкантов XX века. Кроме того, он сделал исторические съемки Боба Дилана на музыкальном фестивале в Ньюпорте, а также Джимми Хендрикса и Джима Моррисона из The Door, выступивших последний раз в 1970 году на острове Уайт.