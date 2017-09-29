В московском метро произошел сбой

В движении составов на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метрополитена произошел сбой, говорится на официальной странице столичной подземки в Twitter. Поезда двигались с увеличенными интервалами. На странице "Московский транспорт" объяснили, что снижение скорости ряда поездов было вызвано частичным блокированием тормозов у одного из вагонов.

#Мосметро: снижение скорости ряда поездов были связаны с частичным блокированием тормозов у одного вагона.График движения сейчас соблюдается — Московский транспорт (@DtRoad) 29 сентября 2017 г.

Технические проблемы были устранены. Движение вошло в график. Отметим, официальный аккаунт Московского метрополитена сообщил также об увеличении интервалов в движении поездов на западном участке Арбатско-Покровской (синей) линии. "Инцидент не повлиял на безопасность пассажиров. Движение вводится в график", – говорится в сообщении.