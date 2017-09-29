У парка "Зарядье" в Москве произошел пожар

В доме №7 на Москворецкой набережной около парка "Зарядье" в Москве произошел пожар. На месте работают несколько пожарных расчетов и сотрудники полиции, передает "Газета.ru". Сообщается, что здание, в котором случилось возгорание, не эксплуатируется. Пожар был потушен, в результате произошедшего никто не пострадал.