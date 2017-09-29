В Афганистане террористы заминировали овцу

В квартале Калаи Фатхулла в Кабуле у шиитской мечети прогремел взрыв, передает сайт НТВ.Ru. Сообщается по меньшей мере о шести погибших и 20 пострадавших. Очевидцы рассказали, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы. Террористы взорвали бомбу дистанционно, когда люди выходили на улицу после пятничной молитвы.