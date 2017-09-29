Сантехник-азиат свирепо изнасиловал москвичку

В столице сантехник, который пришел чинить унитаз, изнасиловал 32-летнюю домохозяйку. Мужчина скрутил москвичку ремнем и пригрозил ей разбитой бутылкой, передает "Пятый канал".



Сантехник изнасиловал хозяйку квартиры в извращенной форме, избил ее и скрылся. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. Правоохранители задержали насильника, им оказался уроженец Узбекистана.

По данным "360", инцидент произошел ночью 27 сентября на Фестивальной улице. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".