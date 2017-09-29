В Москве напали на редакцию Lenta.ru

В столице разгромили редакцию интернет-газеты Lenta.ru. В офисе, расположенном в здании Даниловской мануфактуры, разбили стекла и оставили непристойные надписи на стенах, передает "360".
"Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, после чего скрылся. Произошло незначительное возгорание", – рассказали RT в МВД.
В результате ЧП никто не пострадал. В редакции работает полиция, устанавливается личность преступника.
Вдовец артистки покинул Москву
Оперная дива отправилась в Европу
Новый выход звезды в свет шокировал фанатов
Звезда поразила поклонников внешним видом