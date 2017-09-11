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Происшествия

Расчленявшая жертв "черная риелторша" дала страшные показания

Петр Козлов/Dni.Ru
Следствие отыскало убийц, расчленивших своих жертв и выбросивших полиэтиленовые пакеты и зацементированные коробки с останками в Москву-реку в районе Братеево. Подозреваемые дали признательные показания.
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Пакеты были обнаружены вечером 29 июля на берегу Москвы-реки в районе улицы Борисовские Пруды, сообщает "МК". Внутри одного из них нашли останки тела мужчины и фрагмент тазовой кости. В другом – отрезанную женскую голову с остатками рыжих волос.

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Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Проанализировав заявления о пропаже людей, удалось установить личность мужчины.

Еще в июле в отделение полиции по району Братеево обратилась жительница улицы Борисовские Пруды Нелли Петровна. Она была обеспокоена, что ее 47-летний приятель-сосед Максим не выходит на связь. Его 41-летняя супруга Айгуль отмахивалась от расспросов: по ее словам, Максим то в Сочи отдыхал, то в Казахстан поехал. Хотя было известно, что особых средств на путешествия в семье нет. Максим был безработным и злоупотреблял алкоголем.

Айгуль соседи недолюбливали. Все были уверены, что женщина женила на себе пьянчужку, чтобы завладеть квартирой, оставшейся ему от родителей. Пока те были живы, они не позволяли Максиму и Айгуль сблизиться, но после их смерти препятствий к охмурению бытового пьяницы уже не осталось. Айгуль переехала к Максиму, и они расписались. Мужчина прописал к себе супругу, а также ее подругу и односельчанку Викторию. Известно, что сначала приятельницы искали лучшей доли в Саратове, а потом перебрались в столицу. 

Женщины уговорили своего знакомого, 33-летнего душевнобольного Дениса помочь им в реализации страшного плана. Именно сумасшедший забил Максима до смерти, а Айгуль расчленила пилой. Вскоре она зачастила в местный МФЦ: хлопотала о наследстве. Когда подруг задержали, они признались еще в одном убийстве. Жертвой стала хозяйка квартиры в Подольске, но тут вышла промашка: ее квартира оказалась муниципальной, и злоумышленницам ничего не досталось, кроме похищенных из квартиры полутора миллионов рублей. Ее отрезанную голову с рыжими волосами и нашли в одном из пакетов в Москве-реке.

Автор: Алексей Минин11 сентября 2017, 19:20

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