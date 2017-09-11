Поджог машин у офиса адвокатов Учителя попал на видео

Поджог машин в центре Москвы, недалеко от офиса адвокатов известного режиссера Алексея Учителя, попал на видео. Происшествие запечатлели камеры наружного наблюдения.
Злоумышленники бросили под машины пакеты, подожгли их и скрылись. По факту случившегося проводится проверка. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
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