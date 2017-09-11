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Происшествия

В центре Москвы сгорели две иномарки

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В центре столицы в ночь на 11 сентября произошел пожар. В Староконюшенном переулке сгорели две иномарки – Mercedes и Honda, сообщает агентство городских новостей "Москва".

По предварительным данным, автомобили были припаркованы около офиса адвокатов режиссера Алексея Учителя. Рядом с машиной была найдена записка: "За Матильду гореть", передает Telegram-канал Mash. По факту происшествия проводится проверка.

Автор: Евгений Мышко11 сентября 2017, 10:22

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