Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире

В одной из квартир в 4-ом Новомихалковском проезде на севере Москвы были обнаружены тела двух сестер-пенсионерок. Сообщается, что погибшие пролежали так около трех месяцев и за это время их тела успели мумифицироваться.

Тела 71-летней Галины и ее 66-летней сестры Лидии в их однокомнатной квартире обнаружил двоюродный брат, передает "Московский комсомолец". Он рассказал, что в последний раз навещал пенсионерок в конце апреля. Тогда он подарил им новый сотовый телефон взамен утерянного и несколько раз связывался с ними на следующий месяц.

Однако затем женщины перестали выходить на связь. Летом мужчина не смог приехать из Зеленограда, чтобы проведать двоюродных сестер. В начале сентября он все-таки решился их проведать, однако в квартире его ждал лишь тлетворный запах и два тела.

Из-за закрытых наглухо окон в квартире сложились благоприятные условия для мумификации их тел. Из-за этого не забили тревогу и соседи – они просто не чувствовали запаха.

Соседи рассказали, что у погибших одновременно женщин была буквально одна жизнь на двоих. Они вместе работали в одном и том же театре кукол и продолжали заботиться друг о друге после выхода на пенсию. Собственными семьями женщины так и не обзавелись.

Социальный работник за ними закреплен не был – с насущными заботами сестры справлялись самостоятельно. За одной из сестер наблюдали психиатры. у второй была оформлена инвалидность. Определить, кто из них скончался первой, сейчас уже невозможно.