Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
Тела 71-летней Галины и ее 66-летней сестры Лидии в их однокомнатной квартире обнаружил двоюродный брат, передает "Московский комсомолец". Он рассказал, что в последний раз навещал пенсионерок в конце апреля. Тогда он подарил им новый сотовый телефон взамен утерянного и несколько раз связывался с ними на следующий месяц.
Однако затем женщины перестали выходить на связь. Летом мужчина не смог приехать из Зеленограда, чтобы проведать двоюродных сестер. В начале сентября он все-таки решился их проведать, однако в квартире его ждал лишь тлетворный запах и два тела.
Из-за закрытых наглухо окон в квартире сложились благоприятные условия для мумификации их тел. Из-за этого не забили тревогу и соседи – они просто не чувствовали запаха.
Соседи рассказали, что у погибших одновременно женщин была буквально одна жизнь на двоих. Они вместе работали в одном и том же театре кукол и продолжали заботиться друг о друге после выхода на пенсию. Собственными семьями женщины так и не обзавелись.
Социальный работник за ними закреплен не был – с насущными заботами сестры справлялись самостоятельно. За одной из сестер наблюдали психиатры. у второй была оформлена инвалидность. Определить, кто из них скончался первой, сейчас уже невозможно.
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