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Происшествия

Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Столичная пенсионерка 1929 года рождения Нина Иванова, чье забытое тело лежало в квартире на протяжении шести лет, перед смертью работала в Сбербанке. В последние годы перед выходом на пенсию она была оператором на кассе.
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Нина Иванова числилась пропавшей без вести с 2010 года, сообщает ТАСС. Родственники погибшей писали заявление о ее пропаже, из-за чего ей на протяжении шести лет не выплачивалась пенсия. Однако перед обращением в полицию они не проверили наличие бабушки в ее квартире.

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В течение этого времени на счету квартиры копились долги за квартплату. В связи с этим жилплощадь наконец решили проверить. После вскрытия двери в помещении обнаружили мумию пенсионерки, сообщает "РЕН ТВ".

На теле старушки не обнаружено следов насильственной смерти. По факту обнаружения тела организована доследственная проверка. "Опрашиваются родственники, соседи и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Пенсионерка уже долгое время не контактировала с родственниками и жила в одиночестве. Отметим, что в квартире было открыто окно, в связи с чем соседи могли не почувствовать запах трупа.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратились соседи Нины Ивановой. Они рассказали, что пенсионерка давно не выходила на улицу. В квартире стражи порядка нашли труп женщины, который к тому времени уже фактически превратился в мумию, сообщает Life.ru.

Автор: Константин Улюкаев14 февраля 2017, 21:14

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