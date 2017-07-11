Убийство любовницы офисным стрелком попало на видео

В Сети опубликованы записи с камер видеонаблюдения в здании детского торгового центра "Лучик" на Алтуфьевском шоссе. На этих кадрах запечатлен момент гибели сожительницы офисного стрелка.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что бывший командир взвода центра специального назначения ГИБДД Анатолий Соломахин пришел на работу немного раньше своей любовницы. Предполагается, что в помещении между коллегами разгорелся конфликт, и полковник выстрелил в женщину, после чего покончил с собой.

На кадрах с места происшествия видно, что офисная дверь распахнулась из-за падения тела женщины. Через некоторое время один из очевидцев трагедии достал мобильный телефон – по всей видимости, именно он вызвал на место убийства стражей порядка, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал "ШОТ".

Отметим, что мотивы убийства женщины до сих пор не известны. Тем не менее психиатр-криминалист Михаил Виноградов предположил, что экс-сотрудник ГИБДД расстрелял сожительницу из-за неразделенной любви. "Это довольно нередкое явление, когда отвергнутый мужчина приходит домой или в офис, где живет или работает женщина, которая его отвергла, и открывает беспорядочную стрельбу", – цитирует его телеканал "360".

Также эксперт считает, что мотивом убийства любовницы могла стать патологическая ревность. В таком случае нельзя исключать, что у полковника были психологические заболевания. "Может быть, он ее ревновал ко всем сотрудникам фирмы. Но во всех случаях – это целенаправленное убийство и не менее целенаправленное самоубийство. Он без нее жить не готов", – заключил специалист.

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что "мужчина, причастный к происшествию в офисе на Алтуфьевском шоссе, ранее проходил службу в органах внутренних дел". По ее словам, мужчина работал на "различных должностях", но был уволен в сентябре 2016 года по выслуге лет. Она добавила, что наградное оружие он получил в 2011 году, передает агентство "Москва".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-командир взвода центра специального назначения ГИБДД открыл беспорядочную стрельбу в одном из офисов в здании торгового центра на северо-востоке Москвы. По неподтвержденным данным, сожительница полковника была генеральным директором организации, в которой работал сам бывший сотрудник ГАИ, передает телеканал РЕН ТВ. Также сообщалось, что мужчина выстрелил в любовницу из наградного пистолета Макарова по меньшей мере четыре раза, после чего он покончил с собой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".