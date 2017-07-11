Жена офисного стрелка странно отнеслась к бойне

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в здании детского торгового центра "Лучик" на Алтуфьевском шоссе в Москве, где мужчина застрелил свою сожительницу и покончил с собой. Незадолго до этого он вернулся к жене.

По словам супруги убийцы, она не знает, что могло подтолкнуть его на преступление. Женщина отметила, что утром все было нормально, она уехала из дома раньше мужа.

При этом, рассказывая о трагедии, жена Анатолия Соломахина вела себя равнодушно, ни мимикой, ни словами не выказывая своих эмоций. Это выглядело странно, если учесть, что совершивший преступление мужчина покончил с собой.

Измену своего мужа она комментировать не стала. Однако с ее слов, Анатолий Соломахин хорошо относился к сыну, передает РЕН ТВ.

Как стало известно, жертвой офисного стрелка оказалась некая Рамиля Н. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, выяснилось, что 51-летний мужчина служил в Центре специального назначения (ЦСН) ГИБДД России. Уволился он оттуда в звании полковника милиции.



В течение последующих десяти лет Анатолий Соломахин трудился в частном охранном предприятии (ЧОП), откуда недавно уволился. Именно в офисе этой организации и произошла стрельба, передает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что убитая Соломахиным его 45-летняя любовница работала в том же ЧОПе бухгалтером. Мужчина выпустил в свою жертву четыре пули из наградного пистолета Макарова, который он, предположительно, мог получить за службу в Чечне.

В свою очередь, соседка супруги Соломахина Тамара Кузнецова сообщила, что две недели назад он вернулся к жене. "Вернулся вроде как ее муж, много лет его не было", - цитирует женщину телеканал "360". При этом она добавила, что мужчина любил выпить. По ее словам, долгое время женщина проживала вдвоем с сыном.

Напомним, мужчина напал на офис на Алтуфьевском шоссе утром 11 июля. По данным правоохранителей, злоумышленник зашел в здание, где открыл беспорядочную стрельбу. От огнестрельных ранений погибла женщина.