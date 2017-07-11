Публичную казнь любовницы в Москве совершил полковник ГАИ

Стрельбу в детском торговом центре "Лучик" на северо-востоке Москвы устроил 51-летний полковник ГАИ Анатолий Соломахин. Как выяснилось, он убил свою сожительницу из наградного оружия.

По неподтвержденным данным, предполагаемый преступник Анатолий Соломахин в прошлом был командиром (по другим данным – заместителем командира) Центра специального назначения (ЦСН) ГИБДД. Его уволили из правоохранительных органов в сентябре 2016 года, передает телеканал "РЕН ТВ". До последнего времени мужчина работал в частном охранном предприятии (ЧОП).

Примечательно, что сожительница полковника ГАИ была генеральным директором ЧОП, в котором и работал Анатолий Соломахин. Сообщается, что в день трагедии женщина пришла на работу ровно в 9:00 мск, а через три минуты вслед за ней в офис зашел ее любовник, передает "МК". Таким образом полковник, вероятно, решил устроил ей публичную казнь на глазах у их коллег.

Род профессиональной деятельности убийцы уже подтвердили в правоохранительных органах. "Установлена личность стрелявшего мужчины, это бывший сотрудник ГИБДД, полковник", – цитирует РИА Новости источник в ведомстве. Добавим, что мотивы преступления до сих пор неизвестны.

Тем временем стало известно, что экс-руководитель ЦСН ГИБДД убил сожительницу из наградного пистолета Макарова. Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил ей в висок, после чего покончил с собой. По данным следствия, преступник выпустил в сожительницу по меньшей мере четыре пули.





Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу в торговом центре на Алтуфьевском шоссе в Москве. Через некоторое время стражи порядка обнаружили в офисе тела мужчины и женщины. По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте убийства до сих пор работают следователи и криминалисты.