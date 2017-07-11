Жертвой офисного стрелка в Москве оказалась его любовница
ЧП случилось утром 11 июля 2017 года на северо-востоке Москвы, передает Life.ru. По данным следствия, женщина, ставшая жертвой стрелка, была его любовницей.
Мотивы преступления пока не известны. "По предварительным данным, мужчина произвел не менее четырех выстрелов в сожительницу", – цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", работают следователи и криминалисты. "Проводится осмотр места происшествия, устанавливается мотивы и картина произошедшего", – отметили в пресс-службе ведомства.
Со слов источника в правоохранительных органах, трагедия разыгралась в доме 27 по Алтуфьевскому шоссе: "Мужчина зашел в торгово-офисный центр, поднялся в один из офисов и в кабинете, рассчитанном на несколько сотрудников, выстрелил в одну из находившихся там женщин". "Затем подошел к ней, добил контрольным выстрелом в голову и совершил самоубийство", – цитирует его Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу в торговом центре на Алтуфьевском шоссе. Стражи порядка обнаружили тела мужчины и женщины. Предположительно, убив сотрудницу офиса, преступник покончил с собой, передает РЕН ТВ.
Добавим, что проблемы в отношениях близких людей зачастую становятся причиной преступлений. Жительница города Кургана пыталась зарезать ревнивого супруга. Мужчина пережил нападение, а злоумышленница оказалась в тюрьме.
Отбыв наказание, она вернулась домой, но через некоторое время снова стала слышать обвинения в измене. На этот раз курганец получил травмы, несовместимые с жизнью.
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