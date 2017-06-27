Арбитр КХЛ скончался в возрасте 39 лет

Умер арбитр КХЛ Михаил Бутурлин-младший. Ему было 39 лет, передает агентства "Р-Спорт".

Как рассказал бывший арбитр КХЛ Вячеслав Буланов, Михаилу Бутурлину стало плохо во время занятия на велотренажере. Его отвезли в больницу, там судья впал в кому. Медики несколько часов боролись за жизнь Бутурлина, однако так и не смогли его спасти.

Михаил Бутурлин в качестве главного судьи обслужил 324 матча КХЛ, начиная с сезона-2010/11. До этого он был профессиональным хоккеистом, выступал за ЦСКА и другие команды.