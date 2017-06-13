Полиция ищет обокравшего ГУВД форточника

Полиция разыскивает вора-форточника, который решился ограбить здание экспертно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел в Москве, передает "Экспресс-газета". Чтобы попасть в помещение преступнику понадобилось выломать стальную решетку на окне. Добычей отчаянного форточника стали две тысячи рублей, принадлежавшие одной из сотрудниц. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.