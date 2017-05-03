Сломавшаяся электричка парализовала Казанский вокзал

На Казанском вокзале временно приостановлено отправление поездов. Сбой произошел из-за поломки состава в районе станции "Электрозаводская", передает агентство "Москва".

С помощью маневрового тепловоза электричку отбуксируют обратно на Казанский вокзал. Только после этого движение будет восстановлено. "Возможность объехать остановившуюся электричку есть, однако тогда маршрут пригородных поездов будет проходить по путям, не оборудованным пригородными платформами для посадки и высадки пассажиров", – пояснили в пресс-службе Московской железной дороги.

В настоящее время из столицы отправляются только "экспрессы", которые проходят участок до "Электрозаводской" без остановок. При этом, в Москву движение пригородных поездов на Казанском направлении МЖД осуществляется.