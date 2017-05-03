Сломавшаяся электричка парализовала Казанский вокзал

Скандал с Даной Борисовой Гороскоп на май Звездный Instagram Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
партнеры
Среда 3 мая
Лента новостей
19:56
Российские аэропорты на три дня ограничат полеты
19:35
В Киеве гостям "Евровидения" предлагают сувениры с Путиным
19:20
Тунеядка подала в суд на родителей за отказ содержать ее
19:08
Мужчина пытался сжечь бывшую жену из-за 200 рублей
18:51
Челябинский школьник избил одноклассника живым ежом
18:47
Близкие Кудрявцевой о ее беременности
18:27
Путин отказался от помидоров Эрдогана
18:27
На выставке INTERCHARM представили главные новинки сезона
18:22
Установлена связь сахара с раком мозга
18:20
Водонаева спала с женщинами
18:12
Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите
17:32
"Любитель бабушек" Ляшко спел "Смуглянку"
17:19
45-летнюю Кудрявцеву сняли с округлившимся животом
17:08
Серые трусы Кличко заворожили чемпиона мира
16:57
Питт назвал виновного в его разводе с Джоли
16:44
Центр Москвы закроют для автомобилистов
16:37
Овечкина обвинили в планировании нападения на Кросби
16:29
Госдума поддержала перенос обсуждения закона о реновации
16:26
Дочь Любови Успенской: Я нахожусь здесь последние дни
16:23
Звезды "Дома-2" подрались на свадьбе из-за Бузовой
16:06
Невеста принца Гарри раскрыла секрет идеальной фигуры
16:03
Нежная дружба Киркорова и Козловского
15:44
Какая погода будет в Москве на 9 Мая
15:39
Свита Эрдогана насмешила Путина
15:27
Актриса Волкова рассказала о разводе
15:24
Порошенко потратил миллиард Януковича на привлекательность
15:11
С изнасилованной Шурыгиной случилось новое несчастье
15:08
Джонни Деппа поймали на жульничестве во время съемок
15:07
Чем грозят диеты
14:46
Украинские националисты готовят провокацию на 9 Мая
14:36
Участников "Евровидения" в Киеве встретили дубинками и наручниками
14:35
Россия простила Киргизии долг в $240 миллионов
14:31
Самозанятых россиян хотят лишить пенсий
14:14
Киев прекратил ломать перед Москвой "ядерную" комедию
14:11
В Москве объявили оранжевый уровень опасности
14:10
Шутка о покемонах в "Симпсонах" разгневала верующих
14:05
Ко Дню Победы создадут золотой ТТ и АК-47
14:05
Ирина Дубцова призналась в сложностях с мужчиной
14:03
Начались переговоры Путина и Эрдогана
13:54
"Кировлес" поставил крест на президентских амбициях Навального
13:31
Вышел трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу
13:30
Урал терроризируют ядовитые черные змеи (видео)
13:29
У Орловой и Бородиной на "Доме-2" появилась соперница
13:28
Германика вывела дочь Октавию на подиум
13:21
Грязные подробности конфликта Борисовой с матерью
13:15
Губерниев признался в чувствах Кабаевой
13:11
Володин призвал не спешить с законом о сносе пятиэтажек
13:04
Ларсен и Барановская проследили за галантностью рыцарей
13:03
Путин заморозил плохую актрису Меркель
12:58
Гомер Симпсон ловил покемонов в храме (видео)
12:45
Реновация не затронет Хамовники и Арбат
12:43
Кабаева в прозрачном платье похулиганила после шоу
12:30
Московские родители требуют отменить последний звонок
12:21
Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге
12:09
Девочка родилась со второй головой на животе
12:00
Российские умные имплантаты вылечат саркому
12:00
Стало известно о связи Максаковой и бывшей жены Вороненкова
11:43
Крым – российское Монако
11:36
Стоцкая объяснила поразительное сходство сына с Киркоровым
11:31
Лариса Долина довела певицу до срыва
11:30
Из банка РПЦ перед крахом пропало 5 миллиардов
11:28
Звезду "Каменской" поймали на встречке в Москве
11:09
В Москве ко Дню Победы организуют 37 бесплатных кинопоказов
11:09
Жена известного юмориста расплакалась от отчаяния
11:02
Вслед за Борисовой о наркотиках рассказали Лепс и Пьеха
10:56
Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)
10:50
Контакт с мобильным приложением грозит беременностью
10:45
Россиян предупредили о майских снегопадах
10:30
Известная актриса породнилась с главой "Русфонда"
10:11
Мультфильм "Маша и медведь" спас ребенка после трагедии
10:07
Пограничники обстреляли украинских контрабандистов
10:05
В России хотят отменить сертификацию лекарств
10:00
Война стратегий или война за стратегию?
09:54
Алиса Фрейндлих сменила имя
09:44
В Великобритании досрочно распущен парламент
09:38
Всемирный банк одолжил Украине $150 миллионов
09:20
В Новосибирске избили депутата
09:19
Трамп добил издевками расстроенную Клинтон
09:14
Известный рокер умер на сцене под музыку
09:14
В Москве в сгоревшей квартире нашли изрезанный труп
09:09
Майский отдых российских звезд
09:05
Изможденный Питт снялся для журнала впервые после развода с Джоли
09:00
Поезда из Москвы придут в Петербург с опозданием
08:42
Голая женщина в аэропорту попала на видео
08:36
Меланья Трамп подогрела слухи о разводе
08:35
Марина Влади отходит от жизни
08:31
Павлюченко устроил истерику после драки в финале Кубка России
08:27
В центре Москвы случился пожар
08:21
"Стражи Галактики-2" рассекретили ген Бога
08:13
Как Путин поднимает со дна отношения России и США
07:54
На МКАД такси протаранило грузовик (видео)
22:02
Петербурженка представит Европу на двух конкурсах красоты
21:47
Путин провел телефонный разговор с Трампом
21:43
Ученые объявили новую опасность курения
21:39
Голую грудь Кейт Миддлтон оценили в полтора миллиона
21:27
Как спастись от облысения
21:03
Борисова о лечении в Таиланде: Это очень жестоко
21:01
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу
20:59
Ежик дал отпор любопытной собаке (видео)
20:42
Жених бросил невесту из-за отсутствия мяса на свадьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
Пугачева хочет похоронить Ленина
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Борисова о лечении в Таиланде: Это очень жестоко
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Происшествия

Сломавшаяся электричка парализовала Казанский вокзал

прочитано 91 раз

На Казанском вокзале временно приостановлено отправление поездов. Сбой произошел из-за поломки состава в районе станции "Электрозаводская", передает агентство "Москва".

С помощью маневрового тепловоза электричку отбуксируют обратно на Казанский вокзал. Только после этого движение будет восстановлено. "Возможность объехать остановившуюся электричку есть, однако тогда маршрут пригородных поездов будет проходить по путям, не оборудованным пригородными платформами для посадки и высадки пассажиров", – пояснили в пресс-службе Московской железной дороги.

В настоящее время из столицы отправляются только "экспрессы", которые проходят участок до "Электрозаводской" без остановок. При этом, в Москву движение пригородных поездов на Казанском направлении МЖД осуществляется.

3 мая 2017, 20:10

комментарии

Политика

Свита Эрдогана насмешила Путина
Путин заморозил плохую актрису Меркель
Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге
Трамп добил издевками расстроенную Клинтон

Шоу-бизнес

На каких условиях Боня и сын миллиардера поделили дочь
Судьба Бориса Корчевникова решена
Близкие Кудрявцевой о ее беременности
Водонаева спала с женщинами

Проишествия

Летевший в Санкт-Петербург лайнер падал три километра
Драка в московском магазине попала на видео
Самолет рухнул на шоссе на глазах у водителей (видео)
Подростки подожгли девушек за нежелание знакомиться

Lifestyle

Джонни Деппа поймали на жульничестве во время съемок
Шутка о покемонах в "Симпсонах" разгневала верующих
Вышел трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу
Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)
Шоу-бизнес

Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой

Обнаженная девушка, как две капли воды похожая на телеведущую, ласкает себя
Общество

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех

На новость о его визите в Нью-Йорк отреагировал поисковик авиабилетов Aviasales
Происшествия

Летевший в Санкт-Петербург лайнер падал три километра

Самолет едва не рухнул в Средиземное море
Шоу-бизнес

Близкие Кудрявцевой о ее беременности

Окружение телеведущей не отрицает интересного положения

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май
Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности

Фоторепортажи

Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите
Германика вывела дочь Октавию на подиум
Губерниев признался в чувствах Кабаевой
Майский отдых российских звезд

Спорт

Серые трусы Кличко заворожили чемпиона мира
Овечкина обвинили в планировании нападения на Кросби
Павлюченко устроил истерику после драки в финале Кубка России
Радулов отказался играть за сборную России на ЧМ-2017

Регионы

Урал терроризируют ядовитые черные змеи (видео)
Сотрудник дома культуры сгорел во время оценки спирта
В Забайкалье подросток подорвался на минном поле
Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru