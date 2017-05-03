На востоке Москвы загорелся склад (видео)

В столице загорелся склад. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Буракова. "По предварительной информации, происходил пожар в 1-3-х этажном складском здании", – сообщили в МЧС.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Огонь локализован. В администрации объекта заявили, что людей в здании быть не должно.