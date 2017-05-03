Драка в московском магазине попала на видео
Мужчина, которого поймали с поличным, ногой ударил в живот сотрудницу – заместителя гендиректора магазина. На кадрах видно, как он что-то агрессивно объясняет подошедшим к нему работникам супермаркета, а затем устраивает настоящий дебош.
По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1990 года рождения. Хулигана доставили в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, передает РЕН ТВ.
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