Российские военные открыли огонь на границе с Украиной

Российские военные открыли огонь по двум автомобилям контрабандистов на границе с Украиной. Во время погони одна из машин правонарушителей перевернулась.

Представитель пограничного управления ФСБ по Ростовской области заявил, что контрабандисты на автомобилях УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109 проигнорировали требования военных остановиться и попытались проникнуть вглубь страны. По его словам, преступники опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью пограничников, передает РИА Новости.

Во время погони военные сделали несколько предупредительных выстрелов. После этого им пришлось применить оружие против нарушителей. В результате один из автомобилей преступников перевернулся. На кадрах с места происшествия видно, что у обеих машин с нелегальным грузом прострелены колеса.

При задержании никто из контрабандистов не пострадал, против них возбуждено уголовное дело. "За подобные деяния, помимо привлечения к ответственности за нарушение режима границы и неподчинение законным требованиям пограничного наряда, правонарушители могут быть подвергнуты уголовному преследованию по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – рассказал представитель пограничного управления ФСБ.

Как писали Dni.Ru, контрабандисты пытались провезти на территорию России партию табачных изделий на сумму более миллиона рублей. Пограничники изъяли у них поврежденные автомобили и нелегальный товар.

Отметим, что контрабандисты вывозят с территории Украины самые разнообразные вещи. Например, в апреле 2017 года польские пограничники задержали двух женщин, которые пытались провезти в грузовом фургоне зенитное орудие от установки АК-630 калибром 30 миллиметров. Их обвинили в нарушении закона об обороте товаров стратегического для безопасности государства значения.