Российские военные открыли огонь на границе с Украиной
Представитель пограничного управления ФСБ по Ростовской области заявил, что контрабандисты на автомобилях УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109 проигнорировали требования военных остановиться и попытались проникнуть вглубь страны. По его словам, преступники опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью пограничников, передает РИА Новости.
Во время погони военные сделали несколько предупредительных выстрелов. После этого им пришлось применить оружие против нарушителей. В результате один из автомобилей преступников перевернулся. На кадрах с места происшествия видно, что у обеих машин с нелегальным грузом прострелены колеса.
При задержании никто из контрабандистов не пострадал, против них возбуждено уголовное дело. "За подобные деяния, помимо привлечения к ответственности за нарушение режима границы и неподчинение законным требованиям пограничного наряда, правонарушители могут быть подвергнуты уголовному преследованию по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – рассказал представитель пограничного управления ФСБ.
Как писали Dni.Ru, контрабандисты пытались провезти на территорию России партию табачных изделий на сумму более миллиона рублей. Пограничники изъяли у них поврежденные автомобили и нелегальный товар.
Российские пограничники применили оружие в отношении украинских контрабандистов https://t.co/QNrODdkK62 pic.twitter.com/jr5UO1kSnB— Ruposters (@Ruposters) 3 мая 2017 г.
Отметим, что контрабандисты вывозят с территории Украины самые разнообразные вещи. Например, в апреле 2017 года польские пограничники задержали двух женщин, которые пытались провезти в грузовом фургоне зенитное орудие от установки АК-630 калибром 30 миллиметров. Их обвинили в нарушении закона об обороте товаров стратегического для безопасности государства значения.
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