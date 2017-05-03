В центре Москвы случился пожар

В центре Москвы в ночь на 3 мая произошел пожар. Возгорание возникло на крыше жилого дома, расположенного на Новорязанской улице.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 25 человек, сообщает сетевое издание m24.ru. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар, пострадавших нет.
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