Наглый маневр корабля НАТО перед российским фрегатом (видео)

В Балтийском море произошел инцидент с участием российского сторожевого фрегата "Адмирал Макаров". Ему преградил путь, совершая опасный маневр, разведывательный корабль НАТО.

Польский военный разведчик пересек курс новейшего российского фрегата "Адмирал Макаров" и опасно маневрировал на грани допустимым международных морских правил. Инцидент сумели снять на видео журналисты телеканала "Звезда".

Корабль НАТО преследовал российский фрегат несколько минут, не реагируя на предупреждения по радиосвязи. Затем он резко изменил курс, опасно сблизился с "Адмиралом Макаровым" и только после этого демонстративного маневра удалился.

Инцидент произошел в момент испытаний новейшего комплекса ПВО корабельного базирования "Штиль-1" на фрегате "Адмирал Макаров". Впервые моряки произвели мощнейший залп сразу четырьмя ракетами. Видимо, испытания нового оружия привлекли внимание польского разведывательного корабля. Из-за присутствия посторонних судов в секторе стрельбы военные несколько раз переносили испытательные стрельбы.

Новейший зенитно-ракетный комплекс "Штиль-1", установленный на корабле, может держать круговую оборону, одновременно обстреливая до 12 целей на расстоянии до 50 километров по дальности и до 15 километров по высоте.

"Адмирал Макаров" – третий фрегат серии, строящейся для российского Военно-морского флота. Корабль успешно выполняет все этапы государственных испытаний, которые проходят по сценарию настоящего морского боя: "Адмирала Макарова" атакуют корабли сразу с нескольких сторон. Фрегат должен обнаружить ракету-мишень, взять ее на сопровождение и сбить.