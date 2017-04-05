Подросток свернул шею из-за смартфона

Юная жительница китайского города Циндао получила тяжелую травму шейных отделов позвоночника из-за чрезмерного увлечения смартфоном. По словам врачей, 14-летняя девушка больше не сможет выпрямить шею.

Как рассказали родители китаянки, их дочь в течение долго времени практически не отрывалась от любимых гаджетов – смартфона и компьютера. В результате, шея девочки постоянно находилась в согнутом состоянии, что привело к серьезной деформации шейных позвонков, передает South China Morning Post.

Однако теперь подростку придется избавиться от своей пагубной привычки. Врачи запретили ей пользоваться телефоном более двух часов в день. При этом медики подчеркнули, что девочка не сможет выпрямить шею из-за деформации.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда дети калечатся из-за пристрастия к смартфонам. Ранее с такой же проблемой столкнулись и родители десятилетнего мальчика. При этом, как отмечают врачи, подобная деформация шейных отделов позвоночника чаще встречается у людей старше 50 лет.

Отметим, что еще одна опасность, непосредственно связанная со смартфонами, – это селфи. Нередко стремление молодых людей сделать эффектный снимок заканчивается смертью.

Так, ранее сообщалось, что две юные жительницы Мексики погибли, пытаясь сделать селфи на фоне взлетно-посадочной полосы. Лайнер задел крылом головы девушек, и они скончались от тяжелых черепно-мозговых травм.