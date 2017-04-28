Извержение вулкана на юге Японии попало на видео
Последний раз вулкан пробуждался летом 2016 года. Нынешнее извержение запечатлели установленные в окрестностях камеры.
桜島昭和火口での4月28日11時01分 有色噴煙火口上3200mの爆発(今年1回目)(気象庁)。気象庁 火山カメラ 桜島(牛根)画像より 28日11時00分～20分の動画 pic.twitter.com/w5QcYKDYZO— 塩井宏幸 (@HiroyukiShioi) 28 апреля 2017 г.
Запись с одной из них позволяет оценить динамику распространения пепла. А на сделанных сразу после выброса снимках видно, что высота дымного столба составила около 3,2 тысячи метров.
今日も元気だな！#鹿児島#桜島 pic.twitter.com/shS70mimbh— Lakota (@Lakota_Payabuya) 28 апреля 2017 г.
Местные жители опубликовали фотографии последствий пробуждения Сакурадзимы. Судя по кадрам, все вокруг покрыто пеплом.
おかえり垂水の日常。— _戯/) /)月☪︎.°_ (@_Gitsuki_) 28 апреля 2017 г.
そうさ、最近がおかしかったのさ。桜島の元気が無かったのさ。元気になって良かったじゃないですのんちきしょー！ pic.twitter.com/zJr70BfcT0
Над районом ЧП нависло облако дыма.
桜島の噴火��なう— TANAsyan (@tanasyann) 27 апреля 2017 г.
バイ、輝北、天球館近く pic.twitter.com/SSuB6LIg9Z
【桜島で今年初の爆発的噴火】１１時１分に桜島で今年はじめての爆発的噴火が観測されました ◆爆発的噴火があったのは昭和火口で、噴煙の高さは３２００ｍ、灰は南東（垂水・鹿屋方向）へ流れました ◆桜島では午前８時すぎにも噴火が発生しています pic.twitter.com/XZlGht4BzB— KTSウェザーセンター 鹿児島テレビ (@kts_weather) 28 апреля 2017 г.
桜島の噴煙、仙巌園からもよく見えています！— 仙巌園公式 (@senganen) 28 апреля 2017 г.
今日も元気な桜島��#仙巌園 #桜島 pic.twitter.com/1WmaBKOOPD
桜島着いたら爆発して、桜島から出る時も爆発した（笑）— ハジ (@ZDgpoKmKlCqGCVV) 28 апреля 2017 г.
爆発してもいたって普通（笑）
鹿児島では日常ですもんね( ^ω^ )#桜島 #噴火 pic.twitter.com/0OBz8gllwJ
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