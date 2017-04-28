Извержение вулкана на юге Японии попало на видео

Вулкан Сакурадзима, расположенный на острове Кюсю на юге Японского архипелага, выбросил столб пепла и дыма высотой 3,2 тысячи метров. Метеорологи предупредили, что стоит ожидать повторного выброса.

Последний раз вулкан пробуждался летом 2016 года. Нынешнее извержение запечатлели установленные в окрестностях камеры.

Запись с одной из них позволяет оценить динамику распространения пепла. А на сделанных сразу после выброса снимках видно, что высота дымного столба составила около 3,2 тысячи метров.

Местные жители опубликовали фотографии последствий пробуждения Сакурадзимы. Судя по кадрам, все вокруг покрыто пеплом.

Над районом ЧП нависло облако дыма.