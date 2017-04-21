В центре Москвы строителя насмерть придавило станком

В центре столицы на рабочего упал буровой гидравлический станок. ЧП случилось на стройплощадке на Каланчевской улице, передает сетевое издание m24.ru.

При укреплении конструкции офисного здания были нарушены правила техники безопасности. Во время перемещения буровой станок опрокинулся и придавил 19-летнего рабочего. Причиной смерти молодого человека стали перелом шейного позвонка и раздробление костей черепа.