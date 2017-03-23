В Сети показали убийство Вороненкова
На кадрах видно, как двое мужчин проходят по тротуару мимо здания, заворачивая за угол. В это время находящийся в отдалении киллер стреляет в спину Вороненкова и его охранника. Экс-депутат падает, а его телохранитель перед падением успевает выстрелить в злоумышленника. Реконструкция воссоздана Life.ru.
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