В Сети показали убийство Вороненкова

В Сети появилась реконструкция версии убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. На кадрах воссоздан один из вариантов произошедшего.

На кадрах видно, как двое мужчин проходят по тротуару мимо здания, заворачивая за угол. В это время находящийся в отдалении киллер стреляет в спину Вороненкова и его охранника. Экс-депутат падает, а его телохранитель перед падением успевает выстрелить в злоумышленника. Реконструкция воссоздана Life.ru.