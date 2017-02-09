Из храма на севере Москвы украли сейф и украшения

Неизвестный ограбил храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском районе столицы. Преступник проник в помещение через окно и украл сейф с деньгами, а также ювелирные украшения, передает агентство "Москва".
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба устанавливается.
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