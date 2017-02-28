В Зеленограде школьница умерла во время перемены

В одной из школ Зеленограда на перемене скончалась ученица. Она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось, передает ТАСС.

Проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.