В Зеленограде школьница умерла во время перемены

В одной из школ Зеленограда на перемене скончалась ученица. Она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось, передает ТАСС.
Проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.
Популярный исполнитель стал героем передачи "Наедине со всеми"
Популярная актриса и продюсер дала откровенное интервью
Избранник дизайнера ошарашил репортеров рассказом об их отношениях
Он станет самым теплым за последние десять лет