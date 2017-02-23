В Москве из окна многоэтажки выпали два человека

На востоке Москвы из многоэтажного здания, расположенного на Ивантеевской улице, выпали мужчина и женщина. По словам очевидцев, пострадавшие не подают признаков жизни.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб столицы. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Life.ru.