Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу

В Индии полиция арестовала 28-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве девушки.

По версии следователей, Картхик Ванга выследил свою 25-летнюю возлюбленную по дороге с работы, облил девушку керосином и поджег. Несмотря на то, что прохожие оперативно сбили огонь и вызвали скорую, Сандхья Рани скончалась по дороге в больницу, сообщает BBC News. По информации издания, на подобный поступок Картхика подтолкнул отказ девушки от предложения руки и сердца.

Как рассказали знакомые погибшей, молодой человек в течение двух лет уговаривал свою возлюбленную, но каждый раз слышал решительное: "Нет". По словам близких девушки, она больше двух лет работала вместе со своим убийцей. Возможно, если бы Сандхья Рани согласилась стать Санхьей Вангой, она была бы жива.

Эта трагедия стала очередным случаем насилия над женщинами. Эта проблема уже несколько лет остается одной из самых актуальных в Индии. В 2013 году властям пришлось пойти на уступки общественности и ужесточить наказание за подобные преступления.

Мировая общественность обратила внимание на захлестнувшую Индию волну насилия в 2012 году, когда местные и международные СМИ широко освещали смерть 23-летней студентки, которую в декабре 2012 года изнасиловали шесть мужчин в автобусе в Дели. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм.

Сейчас в Индии бушует новый "тренд" насилия над женщинами: их обливают кислотой. Как сообщает Meduza, в начале июля 2017 года жительнице индийского города Лакхнау облили лицо и шею кислотой; это уже пятый раз, когда ей наносят увечья таким образом. По информации издания, "кислотные атаки" – распространенный способ мести женщинам в Индии. По различным оценкам, их происходит от нескольких сотен до тысячи в год.

Наиболее частые причины атак – сексуальные домогательства или предложения замужества, на которые женщина ответила отказом, а также домашние конфликты и имущественные споры. В конце 2016 года в Индии приняли поправку к закону об инвалидности; теперь ее присваивают и жертвам кислотных атак, что дает им возможность получать компенсацию и работу в госучреждениях.