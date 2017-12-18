Убийство полицейского попало на видео
Правоохранителей озаботил странный вид бывшего помощника шерифа, и они решили уточнить, все ли с ним в порядке. Один из участников инцидента Бадди Гиллеспи рассказал следствию, что у Марка Бидона был "взгляд на две тысячи ярдов", который является признаком посттравматического стрессового расстройства, передает Life.ru.
На видео слышно, как полицейские просят мужчину не двигаться и не прикасаться к лежащему на коленях пистолету. Однако он не прислушался к требованиям полицейских и был застрелен – в него выпустили девять пуль. Окружной прокурор постановил, что стрельба стражей порядка была оправданной.
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