Пассажиры пожаловались на сбой в метро Москвы

Пассажиры пожаловались на сбой в движении поездов на Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена. "Стоим на "Проспекте мира" уже десять минут", – рассказал Dni.Ru очевидец произошедшего. По его словам, пассажиров по громкой связи предупреждают о движении поездов с увеличенными интервалами и просят пользоваться другими ветками столичной подземки.

Очевидец добавил, что движения поездов нет от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". В пресс-службе столичной подземке рассказали о незначительном увеличении интервалов в движении поездов. Пользователи Сети заметили, что ждали по 10-15 минут.