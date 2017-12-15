На заседании по делу Улюкаева подрались журналисты

У здания Замоскворецкого суда в Москве, где должно начаться оглашение приговора бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, произошла драка, передает РЕН ТВ. Съемочные группы нескольких изданий не смогли поделить место для расположения камер, в результате чего произошел конфликт. По информации Telegram-канала LifeShot, одному участнику потасовки разбили нос, другому – камеру.
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